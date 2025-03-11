Зеленський розкрив підсумки переговорів із США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії пройшли переговори між українською та американською делегаціями. Президент України Володимир Зеленський розкрив підсумки розмови.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні у Telegram.

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За словами президента, основні пропозиції української сторони стосувалися трьох ключових аспектів: припинення бойових дій у повітрі та на морі, а також реальних заходів для встановлення довіри у нинішній ситуації, зокрема звільнення полонених. Зеленський висловив подяку президенту Трампу за конструктивний підхід до переговорів.

Американська сторона підтримала українські пропозиції і запропонувала зробити перший крок у напрямку миру, а саме спробувати встановити повне припинення вогню на 30 днів.

Це припинення вогню включатиме не тільки ракети, дрони і бомби, але й зупинення бойових дій по всій лінії фронту, включаючи Чорне море.

"Україна сприйняла цю ініціативу позитивно і готова зробити такий крок, однак підкреслила, що Росія має також погодитися на це", — заявив Зеленський.

Зеленський додав, що важливим елементом розмови стало відновлення американської оборонної допомоги та підтримки у вигляді розвідданих. Україна продовжує заявляти про свою готовність до миру, але зазначає, що рішення щодо припинення війни повинні приймати в Росії.

"Настав час для повної правди", — підсумував президент України, подякувавши всім, хто підтримує Україну в цей важливий час.

Нагадаємо, речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс зазначила, що Вашингтон розраховує на "фантастичні новини" за підсумками перемовин між Україною та США.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що основна ціль перемовин між Україною та Штатами — обговорити початок припинення війни. Він наголосив, що нашій країні необхідний тривалий мир.