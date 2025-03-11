Зеленский раскрыл итоги переговоров с США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл итоги разговора.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении в Telegram.

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По словам президента, основные предложения украинской стороны касались трех ключевых аспектов: прекращения боевых действий в воздухе и на море, а также реальных мер для установления доверия в нынешней ситуации, в частности освобождение пленных. Зеленский выразил благодарность президенту Трампу за конструктивный подход к переговорам.

Американская сторона поддержала украинские предложения и предложила сделать первый шаг в направлении мира, а именно попытаться установить полное прекращение огня на 30 дней.

Это прекращение огня будет включать не только ракеты, дроны и бомбы, но и остановку боевых действий по всей линии фронта, включая Черное море.

"Украина восприняла эту инициативу положительно и готова сделать такой шаг, однако подчеркнула, что Россия должна также согласиться на это", — заявил Зеленский.

Зеленский добавил, что важным элементом разговора стало восстановление американской оборонной помощи и поддержки в виде разведданных. Украина продолжает заявлять о своей готовности к миру, но отмечает, что решение о прекращении войны должны принимать в России.

"Пришло время для полной правды", — подытожил президент Украины, поблагодарив всех, кто поддерживает Украину в это важное время.

Напомним, пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон рассчитывает на "фантастические новости" по итогам переговоров между Украиной и США.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что основная цель переговоров между Украиной и Штатами — обсудить начало прекращения войны. Он подчеркнул, что нашей стране необходим длительный мир.