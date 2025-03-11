Украина сделала позитивный шаг к миру — Рубио

Марко Рубио. Фото: ОП

Во вторник, 11 марта, украинская и американская делегация провели переговоры, которые прошли в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал последние события, отметив, что Украина сделала важный и позитивный шаг в направлении мира.

Об этом Рубио сказал журналистам после переговоров.

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"Украина сделала положительный шаг, надеемся, россияне ответят взаимностью", — заявил госсекретарь США.

Рубио выразил надежду, что Россия ответит взаимностью.

В своем заявлении он также сообщил, что Соединенные Штаты передадут информацию по нескольким каналам относительно возможного прекращения огня. Он добавил, что США надеются на согласие России с предложением.

Напомним, что после переговоров Президент Украины Владимир Зеленский назвал основные предложения украинской стороны и ключевые аспекты по завершению войны.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что основная цель переговоров между Украиной и Штатами — обсудить начало прекращения войны. Он отметил, что нашей стране необходим длительный мир.