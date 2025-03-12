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Прем'єр Ірландії подякував Трампу за плани завершити війну

12 березня 2025 18:35
Євгенія Брюховецька - редактор
Мартін подякував Трампу за намір завершити війну в Україні
Міхал Мартін та Дональд Трамп у Білому домі. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін у середу, 12 березня, висловив вдячність Президенту США Дональду Трампу за намір припинити війну в Україні. Він переконаний, що необхідно працювати над досягненням результату щодо завершення війни.

Про це Мартін сказав під час зустрічі у Білому домі.

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Мартін пригадав, що коли Ірландія досягла перемир'я в 1993 році, знадобилося кілька років для "повного миру". За його словами, тоді використання зброї було припинено.

"Війна в Україні — руйнівна для молоді. І я думаю, що ця просто зрозуміла історія досить яскрава. У всіх нас є діти. Ми шоковані, що стільки молодих гине — чи українці, чи росіяни", — зазначив він.

На думку прем'єра Ірландії, все, що можуть зробити країни для припинення насильства, є надзвичайно важливим. Він додав, що будуть різні думки щодо цього, але "це не головне".

"Наше завдання — працювати над цим і намагатися досягти результату", — підсумував Мартін.

Нагадаємо, сьогодні Трамп анонсував "дуже важливий день" і назвав дату — 2 квітня.

Також американський президент зауважив, що США можуть здійснити кроки, які завдали б Росії серйозної шкоди. Це відбудеться у разі відмови Москви від підписання мирної угоди з Києвом.

Також Трамп підтвердив, що делегація США прямує до Росії після отримання "позитивних сигналів щодо перемир’я".

США переговори Дональд Трамп Ірландія війна в Україні
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