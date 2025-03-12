Мартин поблагодарил Трампа за намерение завершить войну в Украине

Михал Мартин и Дональд Трамп в Белом доме. Фото: Reuters

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин в среду, 12 марта, выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за намерение прекратить войну в Украине. Он убежден, что необходимо работать над достижением результата по завершению войны.

Об этом Мартин сказал во время встречи в Белом доме.

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Мартин вспомнил, что когда Ирландия достигла перемирия в 1993 году — понадобилось несколько лет для "полного мира". По его словам, тогда использование оружия было прекращено.

"Война в Украине — разрушительная для молодежи. И я думаю, что эта просто понятная история достаточно яркая. У всех нас есть дети. Мы шокированы, что столько молодых погибает или украинцы, или россияне", — отметил он.

По мнению премьера Ирландии, все что могут сделать страны для прекращения насилия, является чрезвычайно важным. Он добавил, что будут разные мнения по этому поводу, но "это не главное".

"Наша задача — работать над этим и пытаться достичь результата", — подытожил Мартин.

Напомним, сегодня Трамп анонсировал "очень важный день" и назвал дату - 2 апреля.

Также американский президент отметил, что США могут осуществить шаги, которые нанесли бы России серьезный ущерб. Это произойдет в случае отказа Москвы от подписания мирного соглашения с Киевом.

Также Трамп подтвердил, что делегация США направляется в Россию после получения "положительных сигналов о перемирии".