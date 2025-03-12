Трамп сравнил Украину с Геттисбергом "в расцвете сил"

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 12 марта, во время встречи с премьером Ирландии Михалом Мартином в Белом доме заявил, что Украина похожа на город Геттисберг "в расцвете сил". В нем в конце ХІХ века состоялась важная битва.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".

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"Я видел фотографии, несколько фотографий, мы видим их постоянно. И это выглядит как Геттисберг в расцвете сил", — сказал Трамп об Украине.

Отметим, что Геттисберг — это американский город в штате Пенсильвания. Считается, что он изменил историю США. Летом 1863 года в окрестностях населенного пункта состоялась решающая битва в Гражданской войне. Войска Союза 24 северных штатов нанесли поражение армии южных Конфедеративных Штатов Америки.

Напомним, премьер Ирландии во время встречи с Трампом в Овальном кабинете отметил необходимость прекращения войны в Украине и поблагодарил президента США за намерение завершить ее.

Также Трамп пригрозил России шагами, которые нанесли бы ей серьезный ущерб в случае отказа РФ от подписания мирного соглашения по Украине.