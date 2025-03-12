В Україні можливе припинення вогню за кілька днів, — Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо у середу, 12 березня, заявив, що припинення вогню в Україні може відбутися за кілька днів. За його словами, це станеться, якщо Росія дасть свою згоду.

Про це пише The New York Times.

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Так, Рубіо сподівається на припинення вогню між Росією та Україною протягом "декількох днів", якщо у Кремлі на це погодяться.

Також на зустрічі країн G7 цього тижня в Канаді держсекретар США планує переконати лідерів зосередитися на припиненні війни.

"Ось як би ми хотіли, щоб світ виглядав через кілька днів: Жодна сторона не стріляє одна в одну — ні ракетами, ні кулями, нічим, ніякою артилерією. Стрілянина припиняється, бойові дії припиняються, і починаються переговори", — зазначив він.

Нагадаємо, Трамп заявив, що у разі відмови Росії від підписання мирної угоди щодо України США можуть здійснити кроки, які "завдадуть їй серйозної шкоди".

Крім того, американський президент Трамп анонсував "дуже важливий день" і назвав дату — 2 квітня.

Також наразі делегація США прямує до Росії після отримання "позитивних сигналів щодо перемир’я". За словами Трампа, тепер перебіг процесу залежатиме від дій Кремля.