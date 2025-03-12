В Украине возможно прекращение огня через несколько дней, — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио в среду, 12 марта, заявил, что прекращение огня в Украине может произойти через несколько дней. По его словам, это произойдет, если Россия даст свое согласие.

Об этом пишет The New York Times.

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Так, Рубио надеется на прекращение огня между Россией и Украиной в течение "нескольких дней", если в Кремле на это согласятся.

Также на встрече стран G7 на этой неделе в Канаде госсекретарь США планирует убедить лидеров сосредоточиться на прекращении войны.

"Вот как бы мы хотели, чтобы мир выглядел через несколько дней: ни одна сторона не стреляет друг в друга — ни ракетами, ни пулями, ничем, никакой артиллерией. Перестрелка прекращается, боевые действия прекращаются, и начинаются переговоры", — отметил он.

Напомним, Трамп заявил, что в случае отказа России от подписания мирного соглашения по Украине США могут предпринять шаги, которые "нанесут ей серьезный ущерб".

Кроме того, американский президент Трамп анонсировал "очень важный день" и назвал дату — 2 апреля.

Также сейчас делегация США направляется в Россию после получения "позитивных сигналов о перемирии". По словам Трампа, теперь ход процесса будет зависеть от действий Кремля.