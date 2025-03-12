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Спецпосланник Трампа їде до Москви — деталі

12 березня 2025 20:42
Євгенія Брюховецька - редактор
До Москви з візитом їде спецпосланник Трампа, — Білий дім
Спецпосланник Трампа Стів Віткофф. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відвідає Москву. Метою візиту є переконати Кремль підписати перемир'я з Україною.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає AFP News в X у середу, 12 березня.

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Скриншот допису AFP News

Візит посланника Трампа до Москви

За словами Левітт, Віткофф відвідає Москву цього тижня, аби переконати Росію укласти мирну угоду щодо України.

"Ми сподіваємося, що вони погодяться", — зазначила вона.

Також радник Трампа з національної безпеки Мацк Волц провів телефонну розмову з російським колегою.

А держсекретар США Марко Рубіо вважає, що якщо Росія дасть згоду, то за кілька днів в Україні може відбутися припинення вогню.

Крім того, наразі американська делегація прямує до Росії після того, як отримали "позитивні сигнали щодо перемир’я". 

США переговори Москва Білий дім війна в Україні Росія
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