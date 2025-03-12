В Москву с визитом едет спецпосланник Трампа, — Белый дом

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву. Целью визита — убедить Кремль подписать перемирие с Украиной.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает AFP News в X в среду, 12 марта.

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Скриншот поста AFP News

Визит посланника Трампа в Москву

По словам Левитт, Уиткофф посетит Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию заключить мирное соглашение по поводу Украины.

"Мы надеемся, что они согласятся", — отметила она.

Также советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц провел телефонный разговор с российским коллегой.

А госсекретарь США Марко Рубио считает, что если Россия даст согласие, то через несколько дней в Украине может произойти прекращение огня.

Кроме того, сейчас американская делегация направляется в Россию после того, как получили "позитивные сигналы о перемирии".