В Москву с визитом едет спецпосланник Трампа, — Белый дом

Спецпосланник Трампа едет в Москву — детали
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву. Целью визита — убедить Кремль подписать перемирие с Украиной.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает AFP News в X в среду, 12 марта.
Визит посланника Трампа в Москву
По словам Левитт, Уиткофф посетит Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию заключить мирное соглашение по поводу Украины.
"Мы надеемся, что они согласятся", — отметила она.
Также советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц провел телефонный разговор с российским коллегой.
А госсекретарь США Марко Рубио считает, что если Россия даст согласие, то через несколько дней в Украине может произойти прекращение огня.
Кроме того, сейчас американская делегация направляется в Россию после того, как получили "позитивные сигналы о перемирии".
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