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У Трампа провели телефонну розмову з РФ — що відомо

12 березня 2025 20:45
Євгенія Брюховецька - редактор
Волц провів телефонну розмову з представником РФ – Білий дім
Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц у середу, 13 березня, провів телефонну розмову з російською стороною.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News.

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Левітт зазначила, що команда президента США продовжує спілкування з росіянами.

"Наш радник з національної безпеки Майк Волц мав телефонний дзвінок зі своїм російським колегою сьогодні, щоб покласти край цій війні", — сказала Левітт.

Крім того, спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф цього тижня відвідає Москву, аби переконати Кремль підписати мирну угоду з Україною.

За словами держсекретаря Марко Рубіо, припинення вогню в Україні "можливе за кілька днів", якщо Росія погодиться на це.

А Президент України Володимир Зеленський зазначив, що від США залежатиме, які важелі тиску проти РФ застосують, якщо та порушить мирну угоду.

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