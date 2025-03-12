Волц провів телефонну розмову з представником РФ – Білий дім

Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц. Фото: Reuters

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц у середу, 13 березня, провів телефонну розмову з російською стороною.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News.

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LEAVITT: Well I don't know whether the president did or not. From my understanding he hasn't. pic.twitter.com/TFcw9uaKhS — Aaron Rupar (@atrupar) March 12, 2025

Розмова США з РФ

Левітт зазначила, що команда президента США продовжує спілкування з росіянами.

"Наш радник з національної безпеки Майк Волц мав телефонний дзвінок зі своїм російським колегою сьогодні, щоб покласти край цій війні", — сказала Левітт.

Крім того, спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф цього тижня відвідає Москву, аби переконати Кремль підписати мирну угоду з Україною.

За словами держсекретаря Марко Рубіо, припинення вогню в Україні "можливе за кілька днів", якщо Росія погодиться на це.

А Президент України Володимир Зеленський зазначив, що від США залежатиме, які важелі тиску проти РФ застосують, якщо та порушить мирну угоду.