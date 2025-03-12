Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow У Трампа провели телефонный разговор с РФ — что известно arrow

У Трампа провели телефонный разговор с РФ — что известно

12 марта 2025 20:45
Евгения Брюховецкая - редактор
Уолтц провел телефонный разговор с представителем РФ — Белый дом
Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Советник Президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в среду, 13 марта, провел телефонный разговор с российской стороной.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

Читайте также:

Разговор США с РФ

Левитт отметила, что команда президента США продолжает общение с россиянами.

"У нашего советника по национальной безопасности Майка Уолтца был телефонный звонок со своим российским коллегой сегодня, чтобы положить конец этой войне", — сказала Левитт.

Кроме того, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф на этой неделе посетит Москву, чтобы убедить Кремль подписать мирное соглашение с Украиной.

По словам госсекретаря Марко Рубио, прекращение огня в Украине "возможно через несколько дней", если Россия согласится на это.

А Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что от США будет зависеть, какие рычаги давления против РФ применят, если та нарушит мирное соглашение.

США переговоры Дональд Трамп перемирие война в Украине Россия
Реклама
Реклама
Реклама