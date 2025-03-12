Уолтц провел телефонный разговор с представителем РФ — Белый дом

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц. Фото: Reuters

Советник Президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в среду, 13 марта, провел телефонный разговор с российской стороной.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

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ЛЕВИТТ: Я не знаю, продлил президент или нет. Насколько я понимаю, он этого не сделал. pic.twitter.com/TFcw9uaKhS - Aaron Rupar (@atrupar) 12 марта 2025 г.

Разговор США с РФ

Левитт отметила, что команда президента США продолжает общение с россиянами.

"У нашего советника по национальной безопасности Майка Уолтца был телефонный звонок со своим российским коллегой сегодня, чтобы положить конец этой войне", — сказала Левитт.

Кроме того, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф на этой неделе посетит Москву, чтобы убедить Кремль подписать мирное соглашение с Украиной.

По словам госсекретаря Марко Рубио, прекращение огня в Украине "возможно через несколько дней", если Россия согласится на это.

А Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что от США будет зависеть, какие рычаги давления против РФ применят, если та нарушит мирное соглашение.