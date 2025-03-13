Путин фактически готовит отказ о прекращении огня — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал реакцию Москвы на предложение о прекращении огня. По его словам, российский президент Владимир Путин фактически отверг эту инициативу, используя привычные манипуляции.

Об этом украинский лидер заявил во время вечернего обращения в четверг, 13 марта.

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Зеленский отметил, что в ответ на идею тишины на фронте Кремль выдвигает такие условия, которые делают невозможным мирные договоренности. Он отметил, что Путин избегает открытого отказа, но на практике затягивает процесс и блокирует реальные шаги к урегулированию.

"Было американское предложение о безусловной тишине в небе, на море и на фронте. Мы в Украине восприняли это предложение", — добавил президент.

Кроме того, США выразили готовность организовать контроль за выполнением договоренностей совместно с европейскими партнерами.

"Мы готовы работать максимально быстро и конструктивно. Но Россия, как всегда, создает препятствия, поскольку заинтересована в продолжении войны", — заявил Зеленский.

Президент Украины призвал усиливать давление на Кремль, в том числе с помощью санкций, чтобы достичь окончания войны.

По его словам, Киев продолжит координировать усилия с США, Европой и другими союзниками, которые выступают за мир.

Ранее Путин заявил, что он согласен на предложение США о прекращении огня в Украине. Но, по его словам, "это должно привести к долгосрочному миру".

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил, что имеет рычаги влияния на президента России Владимира Путина. Однако он не спешит их использовать.