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Трамп заявив про власні важелі впливу на Путіна

13 березня 2025 20:49
Анастасія Писаненко - редактор
Трамп заявив про власні важелі впливу на Путіна
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

Президент США Дональд Трамп повідомив, що має важелі впливу на президента Росії Володимира Путіна. Проте він не поспішає їх використати.

Про це він сказав в Овальному кабінеті Білого дому.

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"У мене є важелі впливу, але я не хочу зараз говорити про них", — заявив Трамп.

Американський лідер додав, що наразі він веде переговори з президентом Росії.

"Судячи з його сьогоднішніх заяв, вони були досить позитивними, я думаю", — додав він.

Водночас Трамп наголосив, що скоро стане зрозуміло, чи буде Росія частиною домовленості щодо припинення вогню. В інакшому випадку "це дуже розчарує". 

Також Трамп додав, що Путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона не була повною. Він зазначив, що хотілося б бачити припинення вогню з боку РФ.

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