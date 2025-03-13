Трамп заявив про власні важелі впливу на Путіна
Президент США Дональд Трамп повідомив, що має важелі впливу на президента Росії Володимира Путіна. Проте він не поспішає їх використати.
Про це він сказав в Овальному кабінеті Білого дому.
Трамп може вплинути на Путіна
"У мене є важелі впливу, але я не хочу зараз говорити про них", — заявив Трамп.
Американський лідер додав, що наразі він веде переговори з президентом Росії.
"Судячи з його сьогоднішніх заяв, вони були досить позитивними, я думаю", — додав він.
Водночас Трамп наголосив, що скоро стане зрозуміло, чи буде Росія частиною домовленості щодо припинення вогню. В інакшому випадку "це дуже розчарує".
Також Трамп додав, що Путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона не була повною. Він зазначив, що хотілося б бачити припинення вогню з боку РФ.
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