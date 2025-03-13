Путін зробив багатообіцяючу заяву — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін зробив "багатообіцяючу заяву". Разом з тим, республіканець наголосив, що вона була не повною.

Про це Дональд Трамп сказав під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті в четвер, 13 березня.

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"Путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона не була повною. Хотілося б бачити припинення вогню з боку РФ. Сподіваємося, що РФ вчинить правильно", — сказав Трамп.

Нагадаємо, лідер Сполучених Штатів Америки також пояснив, що залучено до переговорів між Україною та Росією. Він зазначив, що йдеться про питання щодо землі.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що незабаром стане зрозумілим, чи буде Росія частиною домовленості. Він зазначив, що РФ може його "дуже розчарувати".

Також президент РФ Володимир Путін заявив, що він нібито згоден на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні. Разом з тим, Москва має певні умови.