Путин сделал многообещающее заявление — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин сделал "многообещающее заявление". Вместе с тем, республиканец подчеркнул, что оно было не полным.

Об этом Дональд Трамп сказал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете в четверг, 13 марта.

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"Путин сделал многообещающее заявление, но оно не было полным. Хотелось бы видеть прекращение огня со стороны РФ. Надеемся, что РФ поступит правильно", — сказал Трамп.

Напомним, лидер Соединенных Штатов Америки также объяснил, что привлечено к переговорам между Украиной и Россией. Он отметил, что речь идет о вопросах относительно земли.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что вскоре станет понятным, будет ли Россия частью договоренности. Он отметил, что РФ может его "очень разочаровать".

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что он якобы согласен на предложение США о прекращении огня в Украине. Вместе с тем, Москва имеет определенные условия.