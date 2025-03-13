Трамп заявив, що Росія може дуже розчарувати його

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром стане зрозумілим, чи буде Росія частиною домовленості. За його словами, якщо цього не станеться, це стане моментом, що дуже розчаровує.

Про це Трамп заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті.

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Американський лідер заявив, що вже скоро весь світ побачить, чи готова Росія до мирної угоди.

"Якщо ні, то це буде момент, що дуже розчаровує", — заявив він.

Нагадаємо, що під час цієї зустрічі Трамп додав, що США хочуть припинення війни в Україні. Наразі американці спілкуються щодо цього з представниками Росії.

Також Трамп додав, що Путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона не була повною. Він зазначив, що хотілося б бачити припинення вогню із боку РФ.