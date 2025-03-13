Трамп заявил, что Россия может очень разочаровать его

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре станет понятным, будет ли Россия частью договоренности. По его словам, если этого не произойдет, это станет очень разочаровывающим моментом.

Об этом Трамп заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

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Американский лидер заявил, что уже скоро весь мир увидит, готова ли Россия к мирному соглашению.

"Если нет, то это будет очень разочаровывающий момент", — заявил он.

Напомним, что во время этой встречи Трамп добавил, что США хотят прекращения войны в Украине. Сейчас американцы общаются по этому поводу с представителями России.

Также Трамп добавил, что Путин сделал многообещающее заявление, но оно не было полным. Он отметил, что хотелось бы видеть прекращение огня со стороны РФ.