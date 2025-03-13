Трамп заявив, що США хочуть припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп зустрічається з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті. Він зазначив, що США хочуть припинення війни в Україні. Наразі американці спілкуються щодо цього з представниками Росії.

Про це повідомляє телеграм-канал "Donald Trump українською" в четвер, 13 березня.

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"Ми будемо обговорювати те, що відбувається щодо України та Росії. Зараз у нас є люди, які говорять, у Росії... щотижня вбивають тисячі молодих людей, і ми хочемо, щоб це припинилося", — сказав Трамп.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп зазначив, що американці обговорювали з українською стороною території, які можуть бути втрачені. Про це він сказав під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Також американський лідер зазначив, що НАТО стало набагато сильнішим. Дональд Трамп наголосив, що це відбулося завдяки йому.