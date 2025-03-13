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Трамп похвалив себе, що НАТО стало набагто сильнішим

13 березня 2025 18:59
Аркадій Пастула - Редактор
Трамп похвалив свої дії щодо зміцнення НАТО
Дональд Трамп. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп похвалив себе, що завдяки його діям НАТО стало набагато сильнішим.

Про це Дональд Трамп заявив в Овальному кабінеті на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у четвер, 13 березня.

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"Коли я вперше відвідав НАТО, я помітив, що дуже мало країн платили, а якщо й платили, то не належну частку", — наголосив Трамп.

Він зазначив, що йому вдалося зібрати сотні мільярдів доларів. За його словами, НАТО стало набагато сильнішим завдяки його діям.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Штати хочуть припинення вогню в Україні. За його словами, американці спілкуються про це з росіянами.

Також Трамп зазначив, що скоро стане відомо, чи стане Росія частиною угоди. Він додав, що якщо цього не трапиться, це буде великим розчаруванням.

 

США НАТО Дональд Трамп політики президент
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