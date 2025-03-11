Рютте погоджується з позицією США щодо гарантій безпеки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте погоджується з позицією Президента США Дональда Трампа щодо гарантій безпеки. Він вважає, що це питання потрібно буде вирішувати після встановлення миру.

Про це пише видання El Mundo у вівторок, 11 березня.

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Як зазначає видання, Марк Рютте погоджується з тим, що спочатку Україна та Росія мають досягнути мирної угоди. Вже після цього можна буде ухвалити рішення щодо гарантій непорушення договору.

"Я думаю, президент Трамп має рацію, що перш ніж ви зможете зберегти мир, ви повинні спочатку його укласти. А миру ще немає", — сказав Рютте.

Він також наголосив на тому, що завдяки Дональду Трампу зараз стався прорив щодо переговорів про припинення війни в Україні. Це стосується як української сторони, так і російської.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте говорив про те, що Європа має забезпечити гарантії безпеки для України. Він наголосив на тому, що потрібно забезпечити стійкий та тривалий мир.

Також Марк Рютте на саміті Євроради дав свою оцінку продовженню переговорів між Україною та США. Він зазначив, що сподівається на хороший результат.