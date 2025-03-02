Європа має бути готовою надати Україні гарантії безпеки, – заява Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Toby Melville

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що необхідно забезпечити готовність країн Європи надавати гарантії безпеки для України. За його словами, потрібно забезпечити стійкий та тривалий мир.

Про це повідомляє The Guardian.

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Гарантії безпеки для України

Рютте підкреслив, що наразі мирна угода відсутня, але НАТО вже веде підготовку до часу, коли її буде укладено.

"Ми повинні забезпечити готовність європейських країн надавати гарантії безпеки", — зауважив генсек НАТО.

За його словами, союзники прагнуть гарантувати, що російський диктатор Володимир Путін більше ніколи не спробує напасти на Україну.

Посилення допомоги

За підсумками саміту Рютте зазначив, що європейські країни готові збільшувати оборонні бюджети та посилювати підтримку України.

"Деякі країни вже публічно заявили про збільшення витрат на оборону, і я маю всі підстави вважати, що будуть нові оголошення", — сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, Рютте порадив українському лідеру Володимиру Зеленському відновити відносини з американським очільником Дональдом Трампом.

Раніше Трамп рекомендував Україні відмовитися від прагнення до НАТО, зазначивши, що це могло стати однією з причин початку війни.