Европа должна быть готова предоставить Украине гарантии безопасности, — заявление Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Toby Melville

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что необходимо обеспечить готовность стран Европы предоставлять гарантии безопасности для Украины. По его словам, нужно обеспечить устойчивый и длительный мир.

Об этом сообщает The Guardian.

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Гарантии безопасности для Украины

Рютте подчеркнул, что сейчас мирное соглашение отсутствует, но НАТО уже ведет подготовку ко времени, когда оно будет заключено.

"Мы должны обеспечить готовность европейских стран предоставлять гарантии безопасности", — отметил генсек НАТО.

По его словам, союзники стремятся гарантировать, что российский диктатор Владимир Путин больше никогда не попытается напасть на Украину.

Усиление помощи

По итогам саммита Рютте отметил, что европейские страны готовы увеличивать оборонные бюджеты и усиливать поддержку Украины.

"Некоторые страны уже публично заявили об увеличении расходов на оборону, и я имею все основания полагать, что будут новые объявления", — сказал генсек НАТО.

Напомним, Рютте посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому восстановить отношения с американским главой Дональдом Трампом.

Ранее Трамп рекомендовал Украине отказаться от стремления в НАТО, отметив, что это могло стать одной из причин начала войны.