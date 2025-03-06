Марк Рютте з обмеженим оптимізмом оцінює продовження переговорів між Україною та США

Глава НАТО Марк Рютте. Фото: AP

На саміті Євроради, який пройшов у Брюселі, глава НАТО Марк Рютте дав свою оцінку продовженню переговорів між Україною та США. Він сподівається на хороший результат, але робить обережну оцінку.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

До чого можуть призвести перемовини між Києвом та Вашингтоном

На думку Рютте, переговорний процес між двома державами може принести позитивний результат. Але настрій самого Рютте на цю тему "обережно оптимістичний".

"США та Україна обговорюють, як рухатися вперед і вирішити деякі труднощі. Я з обережним оптимізмом вважаю, що це призведе до хороших результатів, тому краще не коментувати. На моє припущення, знову ж таки, обережно оптимістичне, все може рухатися вперед у позитивному сенсі", — заявив керівник НАТО.

Рютте нагадав, що президент США Дональд Трамп чітко висловив як прихильність США, так і свою особисту відданість НАТО. Трансатлантичне партнерство залишається основою Альянсу, підкреслив Рютте.

Нагадаємо, 6 березня під час саміту лідерів ЄС Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Франції Емманюелем Макроном. Також глава української держави переговорив з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.