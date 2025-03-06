Марк Рютте с ограниченным оптимизмом оценивает продолжение переговоров между Украиной и США

Глава НАТО Марк Рютте. Фото: AP

На саммите Евросовета, который прошел в Брюсселе, глава НАТО Марк Рютте дал свою оценку продолжению переговоров между Украиной и США. Он надеется на хороший результат, но делает осторожную оценку.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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По мнению Рютте, переговорный процесс между двумя государствами может принести положительный результат. Но настрой самого Рютте на эту тему "осторожно оптимистичный".

"США и Украина обсуждают, как двигаться вперед и решить некоторые трудности. Я с осторожным оптимизмом считаю, что это приведет к хорошим результатам, поэтому лучше не комментировать. По моему предположению, опять же, осторожно оптимистическому, все может двигаться вперед в положительном смысле", — заявил руководитель НАТО.

Рютте напомнил, что президент США Дональд Трамп четко выразил как приверженность США, так и свою личную преданность НАТО. Трансатлантическое партнерство остается основой Альянса, подчеркнул Рютте.

Напомним, 6 марта во время саммита лидеров ЕС Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Также глава украинского государства переговорил с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.