Саміт лідерів ЄС у Брюсселі 6 березня — Зеленський сказав, про що домовилися

Президент України Володимир Зеленський з керівництвом ЄС. Фото: ОП

У четвер, 6 березня, на спеціальному саміті європейських лідерів у Брюсселі говорили про посилення обороноздатності України та всього континенту. Мова йшла, зокрема, про зброю та зміцнення українського ОПК.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Зеленський зазначив, що під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою говорили про посилення обороноздатності України та всієї Європи.

"ППО, зброя та боєприпаси для України, своєчасне постачання, зміцнення українського ОПК, переговори щодо вступу України до ЄС, необхідність посилення санкційного тиску на Росію та протидії обходу санкцій — усе це було серед наших тем сьогодні", — йдеться у повідомленні.

Президент також подякував за підтримку на шляху до справедливого та сталого миру.

"Дякую за лідерство в обговоренні підвищення обороноздатності Європи та посилення України, за всю підтримку на шляху до справедливого та сталого миру. Дуже важливо, що українці не самі. Ми це відчуваємо і знаємо", — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, 6 березня під час саміту лідерів ЄС Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Франції Емманюелем Макроном. Також глава української держави переговорив з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.