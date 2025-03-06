Бельгія планує поставити літаки F16 для України — що відомо

Бельгія планує відправити Україні F16 наступного року
Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна планує поставити літаки F16 для України. Дату передачі він назвав 2026 рік.
Про це повідомляє France24 у четвер, 6 березня.
F16 для України
Де Вевер повідомив, що постачання обіцяних реактивних літаків було відкладено, оскільки Бельгія чекає на надходження нових F35, які мають замінити F16.
Крім того, премʼєр зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським. За його словами, Бельгія продовжить підтримувати Україну.
"Ми не можемо змиритися з тим, що рішення про майбутнє України та безпеку Європи приймаються без України та її європейських союзників", — наголосив де Вевер.
Нагадаємо, Зеленський розповів, що під час зустрічі з прем'єром Бельгії він поінформував його про підготовку європейського плану для наближення справедливого миру.
Також Зеленський на саміті зауважив, що Європа "надіслала потужний сигнал" українцям.
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