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Бельгія планує відправити Україні F16 наступного року

6 березня 2025 14:56
Аркадій Пастула - Редактор
Бельгія планує поставити літаки F16 для України — що відомо
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер. Фото: x.com/Bart_DeWever
Аркадій Пастула - Редактор

Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна планує поставити літаки F16 для України. Дату передачі він назвав 2026 рік.

Про це повідомляє France24 у четвер, 6 березня.

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Де Вевер повідомив, що постачання обіцяних реактивних літаків було відкладено, оскільки Бельгія чекає на надходження нових F35, які мають замінити F16.

Крім того, премʼєр зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським. За його словами, Бельгія продовжить підтримувати Україну. 

"Ми не можемо змиритися з тим, що рішення про майбутнє України та безпеку Європи приймаються без України та її європейських союзників", — наголосив де Вевер.

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Допис премʼєра Бельгії. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський розповів, що під час зустрічі з прем'єром Бельгії він поінформував його про підготовку європейського плану для наближення справедливого миру. 

Також Зеленський на саміті зауважив, що Європа "надіслала потужний сигнал" українцям.

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