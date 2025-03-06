Бельгия планирует поставить самолеты F16 для Украины — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Фото: x.com/Bart_DeWever

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна планирует поставить самолеты F16 для Украины. Дату передачи он назвал 2026 год.

Об этом сообщает France24 в четверг, 6 марта.

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F16 для Украины

Де Вевер сообщил, что поставки обещанных реактивных самолетов были отложены, поскольку Бельгия ждет поступления новых F35, которые должны заменить F16.

Кроме того, премьер встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, Бельгия продолжит поддерживать Украину.

"Мы не можем смириться с тем, что решение о будущем Украины и безопасности Европы принимаются без Украины и ее европейских союзников", — подчеркнул де Вевер.

Пост премьера Бельгии. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский рассказал, что во время встречи с премьером Бельгии он проинформировал его о подготовке европейского плана для приближения справедливого мира.

Также Зеленский на саммите отметил, что Европа "послала мощный сигнал" украинцам.