Бельгия планирует поставить самолеты F16 для Украины — что известно

Бельгия планирует отправить Украине F16 в следующем году
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна планирует поставить самолеты F16 для Украины. Дату передачи он назвал 2026 год.
Об этом сообщает France24 в четверг, 6 марта.
F16 для Украины
Де Вевер сообщил, что поставки обещанных реактивных самолетов были отложены, поскольку Бельгия ждет поступления новых F35, которые должны заменить F16.
Кроме того, премьер встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, Бельгия продолжит поддерживать Украину.
"Мы не можем смириться с тем, что решение о будущем Украины и безопасности Европы принимаются без Украины и ее европейских союзников", — подчеркнул де Вевер.
Напомним, Зеленский рассказал, что во время встречи с премьером Бельгии он проинформировал его о подготовке европейского плана для приближения справедливого мира.
Также Зеленский на саммите отметил, что Европа "послала мощный сигнал" украинцам.
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