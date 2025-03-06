Саммит лидеров ЕС в Брюсселе 6 марта — Зеленский сказал, о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский с руководством ЕС. Фото: ОП

В четверг, 6 марта, на специальном саммите европейских лидеров в Брюсселе говорили об усилении обороноспособности Украины и всего континента. Речь шла, в частности, об оружии и укреплении украинского ОПК.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Зеленский отметил, что во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой говорили об усилении обороноспособности Украины и всей Европы.

"ПВО, оружие и боеприпасы для Украины, своевременные поставки, укрепление украинского ОПК, переговоры о вступлении Украины в ЕС, необходимость усиления санкционного давления на Россию и противодействия обхода санкций — все это было среди наших тем сегодня", - говорится в сообщении.

Президент также поблагодарил за поддержку на пути к справедливому и устойчивому миру.

"Спасибо за лидерство в обсуждении повышения обороноспособности Европы и усиления Украины, за всю поддержку на пути к справедливому и устойчивому миру. Очень важно, что украинцы не одни. Мы это чувствуем и знаем", — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, 6 марта во время саммита лидеров ЕС Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Также глава украинского государства переговорил с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.