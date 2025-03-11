Рютте соглашается с позицией США относительно гарантий безопасности

Рютте поддержал позицию Трампа по гарантиям безопасности — детали
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте соглашается с позицией Президента США Дональда Трампа относительно гарантий безопасности. Он считает, что этот вопрос нужно будет решать после установления мира.
Об этом пишет издание El Mundo во вторник, 11 марта.
Рютте о гарантиях безопасности для Украины
Как отмечает издание, Марк Рютте соглашается с тем, что сначала Украина и Россия должны достичь мирного соглашения. Уже после этого можно будет принять решение о гарантиях ненарушения договора.
"Я думаю, президент Трамп прав, что прежде чем вы сможете сохранить мир, вы должны сначала его заключить. А мира еще нет", — сказал Рютте.
Он также отметил, что благодаря Дональду Трампу сейчас произошел прорыв относительно переговоров о прекращении войны в Украине. Это касается как украинской стороны, так и российской.
Напомним, ранее Марк Рютте говорил о том, что Европа должна обеспечить гарантии безопасности для Украины. Он отметил, что нужно обеспечить устойчивый и длительный мир.
Также Марк Рютте на саммите Евросовета дал свою оценку продолжению переговоров между Украиной и США. Он отметил, что надеется на хороший результат.
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