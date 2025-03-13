США та Україна обговорили можливі територіальні поступки, - Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у середу, 13 березня, під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорив війну в Україні. Він розповів, що США обговорювали з українською стороною території, які можуть бути втрачені.

Про це він сказав в Овальному кабінеті Білого дому.

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"Ми обговорювали з Україною землю, ділянки землі, які будуть збережені та втрачені", — сказав Трамп.

За його словами, Україна "вже знає", які території собі забере Росія. Він уточнив, що це обговорювалося між сторонами та США "не працювали таємно".

Також американський лідер зазначив, що США прагнуть припинення війни в Україні, тому зараз спілкуються стосовно цього з представниками Росії.

Водночас Трамп наголосив, що скоро стане зрозуміло, чи буде Росія частиною домовленості щодо припинення вогню. В інакшому випадку — "це дуже розчарує".

Також президент США вважає, що завдяки йому Північноатлантичний Альянс став набагато сильнішим, аніж був до цього.