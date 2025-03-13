США и Украина обсудили возможные территориальные уступки, — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 13 марта, во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудил войну в Украине. Он рассказал, что США обсуждали с украинской стороной территории, которые могут быть потеряны.

Об этом он сказал в Овальном кабинете Белого дома.

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"Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и потеряны", — сказал Трамп.

По его словам, Украина "уже знает", какие территории себе заберет Россия. Он уточнил, что это обсуждалось между сторонами и США "не работали тайно".

Также американский лидер отметил, что США стремятся к прекращению войны в Украине, поэтому сейчас общаются по этому поводу с представителями России.

В то же время Трамп отметил, что скоро станет понятно, будет ли Россия частью договоренности о прекращении огня. В противном случае "это очень разочарует".

Также президент США считает, что благодаря ему Североатлантический Альянс стал намного сильнее, чем был до этого.