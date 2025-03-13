У Трампа заявили про готовність запровадження санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп готовий запровадити проти Росії максимальні санкції. Такий крок зроблять, якщо це буде необхідно для успішних переговорів щодо припинення війни в Україні.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент для CNBC в четвер, 13 березня.

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Бессент заявив, що Трамп готовий чинити "максимальний тиск на обидві сторони". Він також розкритикував санкційну політику адміністрації Байдена щодо Росії. За словами Бессента, рівень обмежень був недостатнім.

"Якщо ми візьмемо шкалу від нуля до десяти, то санкції адміністрації Байдена, на мою думку, спочатку були на трійці, а потім їх підняли до шістки. Ми ж без вагань підняли б їх до десяти", — заявив Бессент.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп зазначив, що він чекає на згоду Росії на 30-денне припинення вогню. Він також заявив про наслідки, якщо РФ відмовиться від цієї пропозиції.

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у четвер, 13 березня, прибув із візитом до Москви. Він має зустрітися з Володимиром Путіним.