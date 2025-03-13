У Трампа заявили о готовности введения санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп готов ввести против России максимальные санкции. Такой шаг сделают, если это будет необходимо для успешных переговоров по прекращению войны в Украине.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент для CNBC в четверг, 13 марта.

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Бессент заявил, что Трамп готов оказывать "максимальное давление на обе стороны". Он также раскритиковал санкционную политику администрации Байдена в отношении России. По словам Бессента, уровень ограничений был недостаточным.

"Если мы возьмем шкалу от нуля до десяти, то санкции администрации Байдена, по моему мнению, сначала были на тройке, а потом их подняли до шестерки. Мы же без колебаний подняли бы их до десяти", — заявил Бессент.

Напомним, Президент США Дональд Трамп отметил, что он ждет согласия России на 30-дневное прекращение огня. Он также заявил о последствиях, если РФ откажется от этого предложения.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в четверг, 13 марта, прибыл с визитом в Москву. Он должен встретиться с Владимиром Путиным.