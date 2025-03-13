Росія готується до послаблення санкцій — Reuters

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Росія готується до послаблення санкцій. Міністерство промисловості й торгівлі РФ звернулося до компаній із проханням вказати, які санкції потрібно скасувати в першу чергу. Це планують обговорити на переговорах із Вашингтоном.

Про це пише Reuters у четвер, 13 березня.

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Підприємства отримали від РФ форму для заповнення, де їх просять зазначити, які санкції для їхньої роботи є найбільш болючими. Опитані люди заявили, що найбільш обтяжливими були питання платежів, хоча три джерела також наголосили на енергетичних санкціях. Йшлося, зокрема, про обмеження на російський нафтовий танкерний флот. Кремль заявив, що вважає всі санкції незаконними, та наполягає на тому, що їх варто скасувати.

Разом з тим, аналітик Renaissance Capital Андрій Мелащенко зазначив, що Європа може не піти за США. Він наголосив, що зняття санкцій США не призведе до автоматичного скасування європейських санкцій або повного відновлення платіжної інфраструктури.

Видання додає, що пом'якшення застосування вторинних санкцій, яке значною мірою залежить від Сполучених Штатів, могло б покращити приймання російських платіжних карток "Мир", московської альтернативи Visa та Mastercard. Однак більшість суверенних активів Росії вартістю близько 300 мільярдів доларів, заморожених Заходом, зберігаються в Європі, де лідери дотримуються більш жорсткої позиції щодо Москви, ніж США.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що з Росії можуть зняти європейські санкції. Він повідомив, що це передбачає мирна угода щодо України.

Разом з тим, сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав, що США змушені будуть запровадити санкції проти Росії. Це станеться у випадку, якщо Путін не погодиться припинити вогонь.