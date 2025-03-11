Є випадки виключення деяких осіб із пакетів санкцій ЄС і США

Президент України Володимир Зеленський та європейські високопосадовці. Фото: ОПУ

Європа та Сполучені Штати продовжують дію всіх пакетів санкцій проти РФ. Однак є винятки, коли окремих осіб виключають із санкційних списків.

Про це заявила директорка департаменту економічної дипломатії МЗС Кіра Спиридонова, інформують кореспонденти Новини.LIVE.

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Є випадки виключення деяких осіб із пакетів санкцій проти РФ

"Є поодинокі випадки виключення окремих осіб із санкцій, але загалом і ЄС, і США продовжують дію всіх пакетів", — повідомила представниця МЗС під час заходу "Небо без КАБів: як протидіяти російським авіабомбам?".

Також вона зазначила, що наразі немає підстав для того, щоб політика адміністрації Трампа щодо санкцій проти РФ якось змінилася.

"Ми бачили, що теперішній уряд Трампа продовжив санкційний пакет проти РФ, тому ми сподіваємося на подальшу роботу в цьому напрямі. Станом на зараз ми не бачимо жодного підґрунтя і жодних підстав для того, щоб ця політика хоч якось змінилася", — заявила директорка департаменту економічної дипломатії МЗС.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп опублікував допис, в якому звернувся до України та Росії. Цього разу він зазначив можливі важелі тиску, які може застосувати щодо Москви.

Водночас наступного тижня сенатор-республіканець Ліндсі Грем планує внести законопроєкт про нові санкції проти Росії. Таким чином це буде крок для того, щоб примусити РФ до мирних переговорів.