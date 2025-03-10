Ліндсі Грем анонсував нові санкції проти Росії

Сенатор США Ліндсі Грем. Фото: The Hill

Наступного тижня сенатор-республіканець Ліндсі Грем планує внести законопроєкт про нові санкції проти Росії. Таким чином це буде крок для того, щоб примусити РФ до мирних переговорів.

Про це Грем розповів в інтерв'ю Fox News, пише NBC News.

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За словами Грема, обмеження торкнуться банківського та енергетичного секторів.

"Що стосується Росії, наступного тижня я внесу законопроєкт про санкції проти її банківського та енергетичного сектора, закликаючи її сісти за стіл переговорів. Якщо вони не підуть на припинення вогню і мирні переговори з адміністрацією, ми повинні ввести проти них найжорсткіші санкції", — заявив Грем.

Нагадаємо, на початку березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів. Пізніше Грем відреагував на це, заявивши, що "найкращі дні попереду".

Крім того, цього місяця Зеленський висловився про заклики Грема до відставки. За словами президента, він готовий дати республіканцеві громадянство України, щоб його голос мав вагу.