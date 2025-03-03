Выборы в Украине — реакция Зеленского на заявление Грэма

Зеленский резко отреагировал на слова Грэма о выборах в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление сенатора США Линдси Грэма о выборах. Он призвал американца стать гражданином нашего государства, чтобы его голос имел "вес".
Об этом Владимир Зеленский заявил в комментарии The Independet.
Ответ Зеленского на слова Грэма
Зеленский заявил, что если сенатор Грэм хочет его отставки, то он может переехать в Украину и стать гражданином, чтобы его голос имел "вес".
"Линдси Грэм — очень хороший парень... Я могу дать ему гражданство Украины. Он станет гражданином нашей страны, и тогда его голос приобретет вес... И я выслушаю его как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом", — подчеркнул глава государства.
Отметим, что согласно Конституции Украины во время военного положения невозможно проведение президентских, парламентских и местных выборов.
В то же время военное положение предусматривает ограничение конституционных прав и свобод, включая политическую активность, свободу передвижения, собраний и агитации, а это делает невозможным полноценный избирательный процесс.
Кроме того, не все граждане Украины смогут принять участие в выборах и отдать свой голос, поскольку большая часть украинцев находится на фронте, большое количество выехало за границу, а некоторые находятся на временно оккупированных территориях.
Напомним, Маск распространил сообщение Грэма с критикой отсутствия выборов в Украине. Оба возмущены, что голосование до сих пор не состоялось.
Ранее Зеленский заявил, что готов уйти в отставку. Однако для этого есть одно условие.
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