Выборы в Украине — реакция Зеленского на заявление Грэма

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление сенатора США Линдси Грэма о выборах. Он призвал американца стать гражданином нашего государства, чтобы его голос имел "вес".

Об этом Владимир Зеленский заявил в комментарии The Independet.

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Ответ Зеленского на слова Грэма

Зеленский заявил, что если сенатор Грэм хочет его отставки, то он может переехать в Украину и стать гражданином, чтобы его голос имел "вес".

"Линдси Грэм — очень хороший парень... Я могу дать ему гражданство Украины. Он станет гражданином нашей страны, и тогда его голос приобретет вес... И я выслушаю его как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом", — подчеркнул глава государства.

Отметим, что согласно Конституции Украины во время военного положения невозможно проведение президентских, парламентских и местных выборов.

В то же время военное положение предусматривает ограничение конституционных прав и свобод, включая политическую активность, свободу передвижения, собраний и агитации, а это делает невозможным полноценный избирательный процесс.

Кроме того, не все граждане Украины смогут принять участие в выборах и отдать свой голос, поскольку большая часть украинцев находится на фронте, большое количество выехало за границу, а некоторые находятся на временно оккупированных территориях.

Напомним, Маск распространил сообщение Грэма с критикой отсутствия выборов в Украине. Оба возмущены, что голосование до сих пор не состоялось.

Ранее Зеленский заявил, что готов уйти в отставку. Однако для этого есть одно условие.