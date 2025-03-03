Вибори в Україні — реакція Зеленського на заяву Грема

Президент України Володимир Зеленський. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву сенатора США Ліндсі Грема про вибори. Він закликав американця стати громадянином нашої держави, щоб його голос мав "вагу".

Про це Володимир Зеленський заявив у коментарі The Independet.

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Зеленський заявив, що якщо сенатор Грем хоче його відставки, то він може переїхати до України та стати громадянином, щоб його голос мав "вагу".

"Ліндсі Грем — дуже хороший хлопець... Я можу дати йому громадянство України. Він стане громадянином нашої країни, і тоді його голос набуде ваги… І я вислухаю його як громадянина України з питання про те, хто має бути президентом", — наголосив глава держави.

Зазначимо, що згідно з Конституцією України під час воєнного стану неможливе проведення президентських, парламентських та місцевих виборів.

Водночас воєнний стан передбачає обмеження конституційних прав і свобод, включаючи політичну активність, свободу пересування, зібрань та агітації, а це унеможливлює повноцінний виборчий процес.

Крім того, не всі громадяни України зможуть взяти участь у виборах та віддати свій голос, оскільки велика частина українців перебуває на фронті, велика кількість виїхала за кордон, а деякі перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, Маск поширив допис Грема з критикою відсутності виборів в Україні. Обоє обурені, що голосування досі не відбулося.

Раніше Зеленський заявив, що готовий піти у відставку. Однак для цього є одна умова.