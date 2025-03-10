Линдси Грэм анонсировал новые санкции против Росссии

Сенатор Грэм планирует новые санкции против России
На следующей неделе Сенатор-республиканец Линдси Грэм планирует внести законопроект о новых санкциях против России. Таким образом это будет шаг к тому, чтобы принудить РФ к мирным переговорам.
Об этом Грэм рассказал в интервью Fox News, пишет NBC News.
Что известно о предстоящих санкциях против России
По словам Грэма, ограничения коснутся банковского и энергетического секторов.
"Что касается России, на следующей неделе я внесу законопроект о санкциях против ее банковского и энергетического сектора, призывая ее сесть за стол переговоров. Если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией, мы должны ввести против них самые жесткие санкции", — заявил Грэм.
Напомним, вначале марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам. Позже Грэм отреагировал на это, заявив, что "лучшие дни впереди".
Кроме того, в этом месяце Зеленский высказался о призывах Грэма к отставке. По словам президента, он готов дать республиканцу гражданство Украины, чтобы его голос имел вес.
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