Линдси Грэм анонсировал новые санкции против Росссии

Сенатор США Линдси Грэм. Фото: The Hill

На следующей неделе Сенатор-республиканец Линдси Грэм планирует внести законопроект о новых санкциях против России. Таким образом это будет шаг к тому, чтобы принудить РФ к мирным переговорам.

Об этом Грэм рассказал в интервью Fox News, пишет NBC News.

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По словам Грэма, ограничения коснутся банковского и энергетического секторов.

"Что касается России, на следующей неделе я внесу законопроект о санкциях против ее банковского и энергетического сектора, призывая ее сесть за стол переговоров. Если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией, мы должны ввести против них самые жесткие санкции", — заявил Грэм.

Напомним, вначале марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам. Позже Грэм отреагировал на это, заявив, что "лучшие дни впереди".

Кроме того, в этом месяце Зеленский высказался о призывах Грэма к отставке. По словам президента, он готов дать республиканцу гражданство Украины, чтобы его голос имел вес.