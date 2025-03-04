В Сенате США ответили на готовность Зеленского к переговорам

Сенатор США Линдси Грэм. Фото: The Hill

Во вторник, 4 марта, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности к переговорам. Республиканец Линдси Грэм коротко отреагировал на это заявление.

Об этом сообщил Линдси Грэм в соцсети Х.

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Грэм отреагировал на заявление Зеленского

Так, сенатор-республиканец Линдси Грэм сделал репост поста президента Украины.

"Лучшие дни впереди", — написал Грэм.

В своем посте Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее начать переговоры ради установления надежного мира. Он также подчеркнул, что его команда готова работать под решительным руководством Дональда Трампа.

Кроме этого, Зеленский признал, что встреча в Белом доме "прошла не так, как предполагалось". По словам президента, ему жаль, что так произошло.

Напомним, 4 марта Дональд Трамп дал приказ приостановить военную помощь Украине. Окончательный запрет, если таковой произойдет, может коснуться доставки критически важных боеприпасов.

В то же время CNN сообщило, что негативные последствия от прекращения помощи от США станут ощутимыми для Украины через некоторое время. Это не перекроет, даже если другие страны поспешат на помощь.