В Сенаті США відповіли на готовність Зеленського до переговорів

Сенатор США Ліндсі Грем. Фото: The Hill

У вівторок, 4 березня, Президент України Володимир Зеленський заявив про свою готовність до переговорів. Республіканець Ліндсі Грем коротко відреагував на цю заяву.

Про це повідомив Ліндсі Грем у соцмережі Х.

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Грем відреагував на заяву Зеленського

Так, сенатор-республіканець Ліндсі Грем зробив репост допису президента України.

"Кращі дні попереду", — написав Грем.

У своєму дописі Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше розпочати переговори заради встановлення надійного миру. Він також підкреслив, що його команда готова працювати під рішучим керівництвом Дональда Трампа.

Окрім цього, Зеленський визнав, що зустріч у Білому домі "пройшла не так, як передбачалося". За словами президента, йому прикро, що так сталося.

Нагадаємо, 4 березня Дональд Трамп дав наказ призупинити військову допомогу Україні. Остаточна заборона, якщо така станеться, може торкнутись доставки критично важливих боєприпасів.

Водночас CNN повідомило, що негативні наслідки від припинення допомоги від США стануть відчутними для України через деякий час. Це не перекриє, навіть якщо інші країни поспішать на допомогу.