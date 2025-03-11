Есть случаи исключения некоторых лиц из пакетов санкций ЕС и США

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские высокопоставленные чиновники. Фото: ОПУ

Европа и Соединенные Штаты продолжают действие всех пакетов санкций против РФ. Однако есть исключения, когда отдельных лиц исключают из санкционных списков.

Об этом заявила директор департамента экономической дипломатии МИД Кира Спиридонова, информируют корреспонденты Новини.LIVE.

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Есть случаи исключения некоторых лиц из пакетов санкций против РФ

"Есть единичные случаи исключения отдельных лиц из санкций, но в целом и ЕС, и США продолжают действие всех пакетов", — сообщила представитель МИД во время мероприятия "Небо без КАБов: как противодействовать российским авиабомбам?".

Также она отметила, что пока нет оснований для того, чтобы политика администрации Трампа по санкциям против РФ как-то изменилась.

"Мы видели, что нынешнее правительство Трампа продолжило санкционный пакет против РФ, поэтому мы надеемся на дальнейшую работу в этом направлении. По состоянию на сейчас мы не видим никаких оснований и никаких оснований для того, чтобы эта политика хоть как-то изменилась", — заявила директор департамента экономической дипломатии МИД.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение, в котором обратился к Украине и России. На этот раз он отметил возможные рычаги давления, которые может применить в отношении Москвы.

В то же время на следующей неделе сенатор-республиканец Линдси Грэм планирует внести законопроект о новых санкциях против России. Таким образом это будет шаг для того, чтобы принудить РФ к мирным переговорам.