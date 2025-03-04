Щоб покращити взаємовідносини між двома державами США готові принаймні зняти частину санкцій з РФ

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Reuters

Сполучені Штати розробляють план потенційного пом’якшення санкцій проти Росії, оскільки президент Дональд Трамп прагне відновити зв’язки з Москвою та зупинити війну в Україні. У Білому домі вже готують список санкцій, який можна булоб зняти з Росії.

Про це повідомляє Reuters.

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Джерела агенції повідомили, що Білий дім попросив Державний департамент і Міністерство фінансів скласти список санкцій, які можна було б пом’якшити, щоб офіційні особи США обговорили з представниками Росії найближчими днями в рамках широких переговорів адміністрації з Москвою щодо поліпшення дипломатичних і економічних відносин, повідомили джерела.

Згідно з джерелами, санкційні служби зараз готують пропозицію щодо зняття санкцій з окремих організацій і осіб, у тому числі деяких російських олігархів. Поки що не зрозуміло, чого саме Вашингтон може домагатися в обмін на послаблення санкцій.

Так звані документи про опціони часто розробляються чиновниками, які працюють над санкціями, але конкретне звернення Білого дому щодо такого в останні дні підкреслює готовність Трампа та його радників послабити російські санкції в рамках потенційної угоди з Москвою.

Нагадаємо, що нещодавно Австралія оголосила про запровадження найбільшого з 2022 року пакету санкцій проти 70 фізичних осіб і 79 організацій, пов'язаних з Росією.

Крім того, представники ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну.