Чтобы улучшить взаимоотношения между двумя государствами США готовы по крайней мере снять часть санкций с РФ

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Reuters

Соединенные Штаты разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России, поскольку президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить войну в Украине. В Белом доме уже готовят список санкций, который можно было бы снять с России.

Об этом сообщает Reuters.

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Источники агентства сообщили, что Белый дом попросил Государственный департамент и Министерство финансов составить список санкций, которые можно было бы смягчить, чтобы официальные лица США обсудили с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров администрации с Москвой по улучшению дипломатических и экономических отношений, сообщили источники.

Согласно источникам, санкционные службы сейчас готовят предложение по снятию санкций с отдельных организаций и лиц, в том числе некоторых российских олигархов. Пока не понятно, чего именно Вашингтон может добиваться в обмен на ослабление санкций.

Так называемые документы об опционах часто разрабатываются чиновниками, работающими над санкциями, но конкретное обращение Белого дома относительно такого в последние дни подчеркивает готовность Трампа и его советников ослабить российские санкции в рамках потенциальной сделки с Москвой.

Напомним, что недавно Австралия объявила о введении крупнейшего с 2022 года пакета санкций против 70 физических лиц и 79 организаций, связанных с Россией.

Кроме того, представители ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России за ее полномасштабное вторжение в Украину.