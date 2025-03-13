Россия готовится к ослаблению санкций — Reuters

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия готовится к ослаблению санкций. Министерство промышленности и торговли РФ обратилось к компаниям с просьбой указать, какие санкции нужно отменить в первую очередь. Это планируют обсудить на переговорах с Вашингтоном.

Об этом пишет Reuters в четверг, 13 марта.

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Предприятия получили от РФ форму для заполнения, где их просят указать, какие санкции для их работы являются наиболее болезненными. Опрошенные люди заявили, что наиболее обременительными были вопросы платежей, хотя три источника также отметили энергетические санкции. Речь шла, в частности, об ограничении на российский нефтяной танкерный флот. Кремль заявил, что считает все санкции незаконными, и настаивает на том, что их следует отменить.

Вместе с тем, аналитик Renaissance Capital Андрей Мелащенко отметил, что Европа может не последовать за США. Он отметил, что снятие санкций США не приведет к автоматической отмене европейских санкций или полного восстановления платежной инфраструктуры.

Издание добавляет, что смягчение применения вторичных санкций, которое в значительной степени зависит от Соединенных Штатов, могло бы улучшить прием российских платежных карт "Мир", московской альтернативы Visa и Mastercard. Однако большинство суверенных активов России стоимостью около 300 миллиардов долларов, замороженных Западом, хранятся в Европе, где лидеры придерживаются более жесткой позиции в отношении Москвы, чем США.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что с России могут снять европейские санкции. Он сообщил, что это предусматривает мирное соглашение по Украине.

Вместе с тем, сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что США вынуждены будут ввести санкции против России. Это произойдет в случае, если Путин не согласится прекратить огонь.