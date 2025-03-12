ЄС використає санкційний тиск на РФ під час переговорів, — Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що мирна угода щодо України передбачає зняття санкцій Європейського Союзу з Росії. За його словами, європейці "мають ухвалити рішення" для встановлення миру в Україні.

Про це Рубіо заявив в ефірі Fox News.

Читайте також:

US Secretary of State Marco Rubio says that European sanctions on Russia will 'be on the table' in any ceasefire deal.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/s1tgTEq2R5 — Sky News (@SkyNews) March 12, 2025

Санкції ЄС проти Росії

На думку Рубіо, європейські союзники повинні також бути залучені до будь-якої можливої угоди щодо України, підтримавши пропозицію США про 30-денне перемир'я з Росією.

За його словами, Москва, швидше за все, буде вимагати скасування санкцій Європейського Союзу, які були накладені на Росію від початку повномасштабного вторгнення. Рубіо вважає, що таким чином ЄС має важливу роль у тиску на Росію.

"Питання європейських санкцій буде на столі, не кажучи вже про те, що відбувається із замороженими активами РФ. Само собою зрозуміло, що для встановлення миру в Україні європейці мають прийняти якесь рішення про те, що вони збираються робити з цими санкціями", — додав держсекретар США.

Раніше видання The Guardian з посиланням на слова Рубіо писало, що під час переговорів України та США в Саудівській Аравії йшлося, зокрема, про питання територіальних поступок.

А голова МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що Україна наполягає на встановленні миру, який гарантуватиме безпеку в усій Європі. Водночас угоди на кшталт "Мінських" є неприйнятними.