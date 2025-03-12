ЕС использует санкционное давление на РФ во время переговоров, — Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что мирное соглашение по Украине предусматривает снятие санкций Европейского Союза с России. По его словам, европейцы "должны принять решение" для установления мира в Украине.

Об этом Рубио заявил в эфире Fox News.

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Госсекретарь США Марко Рубио говорит, что европейские санкции в отношении России "будут на столе" в любой сделке по прекращению огня.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 и YouTube pic.twitter.com/s1tgTEq2R5 - Sky News (@SkyNews) 12 марта 2025 г.

Санкции ЕС против России

По мнению Рубио, европейские союзники должны также быть вовлечены в любое возможное соглашение по Украине, поддержав предложение США о 30-дневном перемирии с Россией.

По его словам, Москва, скорее всего, будет требовать отмены санкций Европейского Союза, которые были наложены на Россию с начала полномасштабного вторжения. Рубио считает, что таким образом ЕС имеет важную роль в давлении на Россию.

"Вопрос европейских санкций будет на столе, не говоря уже о том, что происходит с замороженными активами РФ. Само собой разумеется, что для установления мира в Украине европейцы должны принять какое-то решение о том, что они собираются делать с этими санкциями", — добавил госсекретарь США.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на слова Рубио писало, что во время переговоров Украины и США в Саудовской Аравии речь шла, в частности, о вопросах территориальных уступок.

А глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Украина настаивает на установлении мира, который будет гарантировать безопасность во всей Европе. В то же время соглашения вроде "Минских" неприемлемы.