Переговори у Саудівській Аравії — Сибіга назвав зустріч історичною і важливою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: пресслужба МЗС

Україна наполягає на справедливому та всеосяжному мирі, який гарантуватиме безпеку в усій Європі. Компроміси на зразок "Мінська-3" чи "Ялти-2" неприйнятні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу перед будівлею МЗС Польщі у середу 12 березня, пише Укрінформ.

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Сибіга назвав переговори у Джидді історичними

Сибіга підкреслив важливість переговорів у Джидді, назвавши їх "майже історичними", та нагадав, що Україна підтримала ініціативу США щодо тимчасового 30-денного перемир’я.

"Ми зараз чекаємо на позицію російської сторони. Ми готові з нашої сторони створити відповідну групу, яка напрацьовуватиме дорожню карту і далі йти до перемир’я, якщо це відбудеться", — сказав глава української дипломатії.

За його словами, саме Україна найбільше зацікавлена в припиненні війни та встановленні довготривалого миру. Втім, Київ прагне не просто "паузи у війні", а надійних гарантій безпеки.

"Ми виступаємо за справедливий і всеосяжний мир, що є запорукою безпеки в Європі. Дуже важливо відстоювати цю позицію і мати підтримку наших партнерів саме в досягненні справедливого миру. Нам не потрібна ситуації просто відсутності війни, нам не потрібен Мінськ-3 чи Ялта-2", — сказав міністр.

Також серед ключових результатів зустрічі в Джидді він відзначив відновлення поставок озброєння до України через логістичний хаб у польському Ряшеві-Ясьонці.

Окремо міністр подякував Польщі за всебічну підтримку, зокрема за фінансування терміналів Starlink.

"Польща вже заплатила за них близько 200 млн доларів, що дуже важливо для нашої армії", – підкреслив голова МЗС.

У свою чергу, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив, що постачання озброєнь відновилося у повному обсязі, а робота Starlink залишається стабільною.

"Я підтверджую, що постачання зброї до України повернулося на попередній рівень, термінали Starlink також діють", — підсумував Сікорський.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий назвав переговори у Саудівській Аравії мистецтвом дипломатії. А керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відзначив головний результат переговорів у Джидді.