Переговоры в Саудовской Аравии — Сибига назвал встречу исторической и важной

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: пресс-служба МИД

Украина настаивает на справедливом и всеобъемлющем мире, который будет гарантировать безопасность во всей Европе. Компромиссы вроде "Минска-3" или "Ялты-2" неприемлемы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга перед зданием МИД Польши в среду 12 марта, пишет Укринформ.

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Сибига подчеркнул важность переговоров в Джидде, назвав их "почти историческими", и напомнил, что Украина поддержала инициативу США относительно временного 30-дневного перемирия.

"Мы сейчас ждем позицию российской стороны. Мы готовы с нашей стороны создать соответствующую группу, которая будет нарабатывать дорожную карту и дальше идти к перемирию, если это произойдет", — сказал глава украинской дипломатии.

По его словам, именно Украина больше всего заинтересована в прекращении войны и установлении долговременного мира. Впрочем, Киев хочет не просто "паузы в войне", а надежных гарантий безопасности.

"Мы выступаем за справедливый и всеобъемлющий мир, что является залогом безопасности в Европе. Очень важно отстаивать эту позицию и иметь поддержку наших партнеров именно в достижении справедливого мира. Нам не нужна ситуации просто отсутствия войны, нам не нужен Минск-3 или Ялта-2", — сказал министр.

Также среди ключевых результатов встречи в Джидде он отметил возобновление поставок вооружения в Украину через логистический хаб в польском Ряшеве-Ясенке.

Отдельно министр поблагодарил Польшу за всестороннюю поддержку, в частности за финансирование терминалов Starlink.

"Польша уже заплатила за них около 200 млн долларов, что очень важно для нашей армии", — подчеркнул глава МИД.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружений возобновились в полном объеме, а работа Starlink остается стабильной.

"Я подтверждаю, что поставки оружия в Украину вернулись на прежний уровень, терминалы Starlink также действуют", — подытожил Сикорский.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий назвал переговоры в Саудовской Аравии искусством дипломатии. А руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил главный результат переговоров в Джидде.